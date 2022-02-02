Благовещенск, , 07:01 — REGNUM Завершение строительства в столице Приамурья моста через реку Зея и канатной дороги в Китай станут важными событиями для всего Дальнего Востока и сделают Благовещенск одной из туристических столиц страны в российско-китайских отношениях. Об этом заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, посетивший регион, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе правительства Амурской области.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Когда будет открыта канатная дорога, завершено строительство моста через реку Зея, завершен масштабный проект туристического фасада не только Благовещенска, Амурской области, но и всей нашей страны, когда всё запустится, настанет новый этап в отношениях приграничных регионов и будет реализован потенциал, который для Дальнего Востока является стратегическим. Я убежден, что каждый город может найти себя и раскрыть свои сильные стороны. Пример тому — Благовещенск, который имеет все шансы стать одной из туристических столиц в российско-китайских отношениях», — сказал Алексей Чекунков.

Вместе с тем, он подчеркнул, что столица Приамурья пока стоит только в начале пути к достижению этой цели. Губернатор региона Василий Орлом считает, что важно в этом контексте модернизировать аэропорт города. Соглашение о проведении этих работ подписано, сдать объект намерены в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство моста через реку Зея в Благовещенске продолжается в непростых условиях. К возведению его опор несмотря на сильные морозы привлекают водолазов. Завершена установка 12 опор из 26.