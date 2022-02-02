Южно-Сахалинск, , 06:53 — REGNUM Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение губернатора Сахалина Валерия Лимаренко об ускоренной модернизации морского порта Корсаков. Глава островного региона попросил предусмотреть на эти цели в федеральном бюджете в конце 2022 — начале 2023 года порядка 3 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Корсаков. Российский морской порт на острове Сахалин, на берегу залива Анива JukoFF

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Предложение об ускоренной модернизации порта Лимаренко озвучил на совещании при полпреде по вопросам логистических проблем Дальнего Востока.

Губернатор Сахалина уверен, что через порт увеличатся объёмы грузооборота в связи с растущими темпами строительства в регионе.

«На первом этапе предлагается реконструировать сооружения Южного пирса, обустроить подходной канал, гидротехнические сооружения рыбного порта и рыбный терминал. Соответствующая проектно-сметная документация будет готова до конца года. Начало работ — в следующем году», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам пленарного заседания ВЭФ, которое состоялось 3 сентября во Владивостоке, президент РФ Владимир Путин поручил ускорить реализацию мероприятий по развитию морского порта Корсаков на Сахалине.