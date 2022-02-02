Вашингтон, 2 февраля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Высказывания главы пресс-службы Белого дома США Джен Псаки о якобы применении Россией химического оружия и «захвате» других государств являются ложью, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Заявление официального представителя Белого дома в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества», — заявил он.

Антонов добавил, что все обвинения со стороны Псаки не подкреплены никакими доказательствами. Также он отметил, что Россия придерживается принципа невмешательства в дела суверенных государств и старается соблюдать международное право. При этом, отмечает Антонов, Соединенные Штаты заняли другую позицию и проводят военные операции в разных «уголках земного шара».

Как сообщало ИА REGNUM ранее источники газеты The Washington Post рассказали о словесной перепалке между постоянными представителями России и США на заседании Совбеза ООН. Российский дипломат Василий Небензя обвинил Вашингтон в эскалации ситуации на Украине, а также в поддержке нацистов в Восточной Европе.