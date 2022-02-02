Новосибирск, 2 февраля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. В Новосибирске главный городской каток закроется для посетителей 15 февраля. Об этом сообщили в муниципальном автономном учреждении «Стадион».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Каток

До этого времени каток у Оперного театра будет работать по графику: понедельник с 15:00 до 22:00 (время местное); со вторника по воскресенье — с 11:00 до 22:00 (технический перерыв с 16:00 до 17:00).

Стоимость проката коньков для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 рубля в час; для взрослых — 156 рублей, со своими коньками — бесплатно.