Пекин, 2 февраля, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Археологическое исследование королевского мавзолея династии Восточная Чжоу (770 — 256 до н.э.) было начато в провинции Хэнань в центральном Китае, подтвердил научно-исследовательский институт культурных реликвий и археологии Лояна, передает агентство Синьхуа.

Археология

Мавзолей расположен в деревне Цзиньцунь в городе Лоян, занимая площадь около одного квадратного километра. Археологическое исследование, проводимое научно-исследовательским институтом культурных реликвий и археологии Лояна, Китайской Академией общественных наук, Шанхайским университетом и другими соответствующими местными органами, планируется провести в три этапа, которые займут пять лет.

«Для исследования территории мавзолея будут использованы детальные исследования и современные технологии геофизической разведки, но это не будет касаться гробниц королей», — сказал сотрудник научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии Лояна Янь Хуэй.

Археологи сообщили, что ранее в стране было найдено много гробниц князей Восточной Чжоу, но до сих пор ни одна из гробниц царей династии высшего ранга не была обнаружена полностью. Археологи также считают, что исследование имеет большое значение для поиска культурных реликвий, пропавших из мавзолея.

С 1928 по 1932 год расхитители гробниц похитили тысячи культурных реликвий из мавзолея в Цзиньцуне, таких как предметы из золота, серебра, бронзы и нефрита. Реликвии были найдены в десятках городов более чем в 10 странах.