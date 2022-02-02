Петропавловск-Камчатский, , 06:26 — REGNUM В акваторию Авачинского залива у побережья Камчатки для проведения учений в морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России вышел отряд кораблей войск и сил на Северо-востоке России. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

МРК «Ураган» (однотипный с МРК «Смерч») Pellaship.ru

пресс-служба ТОФ «Более десяти кораблей и судов обеспечения ТОФ в составе двух корабельных тактических групп проведут тренировки по совместному тактическому маневрированию, уничтожению условных целей однородными группами кораблей, осуществят поиск подводных лодок условного противника, отработают взаимодействие между кораблями при отражении атак средств воздушного нападения и проведут артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы по различным видам мишеней».

В состав отряда входят малый ракетный корабль (МРК) «Смерч», малые противолодочные корабли (МПК) «Холмск», «Усть-Илимск» и «МПК-107», а также морские тральщики и суда обеспечения.

Напомним, в январе-феврале текущего года во всех зонах ответственности флотов проводится серия плановых военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. В них задействовано в общей сложности более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 60 самолётов и вертолётов, 1000 единиц различной военной техники, около десяти тысяч военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, для проведения плановых военно-морских учений со стрельбами на полигонах боевой подготовки в акватории Японского и Охотского морей вышли около 20 кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба ТОФ.

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