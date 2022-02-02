Петропавловск-Камчатский, 2 февраля 2022, 06:26 — REGNUM В акваторию Авачинского залива у побережья Камчатки для проведения учений в морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России вышел отряд кораблей войск и сил на Северо-востоке России. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
В состав отряда входят малый ракетный корабль (МРК) «Смерч», малые противолодочные корабли (МПК) «Холмск», «Усть-Илимск» и «МПК-107», а также морские тральщики и суда обеспечения.
Напомним, в январе-феврале текущего года во всех зонах ответственности флотов проводится серия плановых военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. В них задействовано в общей сложности более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 60 самолётов и вертолётов, 1000 единиц различной военной техники, около десяти тысяч военнослужащих.
Как сообщало ИА REGNUM, для проведения плановых военно-морских учений со стрельбами на полигонах боевой подготовки в акватории Японского и Охотского морей вышли около 20 кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба ТОФ.
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