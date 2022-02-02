Квебек, Канада, , 06:26 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предпринимает меры для уверенности в том, что в России будет работать антидопинговая система, соответствующая требованиям организации. Об этом 2 февраля рассказал журналистам глава WADA Витольд Банька.

WADA. Расследования Wada-ama.org

Глава WADA отметил, что прошло уже больше года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно формы российских спортсменов, флага и гимна. Как пояснил Банька, всё это время шло обсуждение вопроса, как должна выглядеть форма спортсменов, выступающих под нейтральным статусом.

«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) следовало нашим правилам в соответствии с программой соответствия кодексу, это наша обязанность. Мы находимся в контакте с РУСАДА, процесс продолжается, мы делаем все, чтобы быть уверенными в том, что в России будет сильная антидопинговая система», — сказал Банька.

Напомним, CAS в конце 2020 года поддержал иск WADA, которое признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим Всемирному допинговому кодексу. По этой причине российские атлеты будут выступать на Олимпийских играх в Пекине под нейтральным флагом в форме без знаков отличия, также спортсменам запрещено использование гимна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов, которая набрала уже 25 тыс. голосов.

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