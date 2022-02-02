Пекин, , 06:25 — REGNUM Самая большая бронзовая маска, найденная на месте легендарных руин Саньсиндуй в провинции Сычуань на юго-западе Китая, была представлена публике на телевизионном гала-концерте на Праздник весны 31 января, сообщает агентство Синьхуа.

Маска Саньсиндуй Tyg728

Маска имеет размеры 131 см в ширину, 71 см в высоту и 66 см в глубину. Ее вес составляет 65,5 кг, сказал руководитель Научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии провинции Сычуань Тан Фэй.

Считается, что руины близ столицы провинции Чэнду являются остатками царства Шу, возраст которого составляет от 4500 до 3000 лет. Бронзовая маска, найденная в июне прошлого года, является характерным артефактом руин и датируется более чем 3000 годами, сказал Тан.

Обнаруженные в конце 1920-х годов руины Саньсиндуй были названы одной из величайших археологических находок XX века в мире. К концу прошлого года из шести недавно найденных жертвенных ям было извлечено более 10 000 реликвий, в том числе золотые маски, статуэтки и артефакты из слоновой кости.