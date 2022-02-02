Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Переехать из аварийного дома, расположенного в переулке Кривошлыковском, согласились почти 20 ростовчан. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Rostov-gorod.ru Дом может рухнуть вместе с жильцами

Уточняется, что в доме зарегистрировано 95 человек. Семь семей (16 человек) уже переехали в маневренный фонд, ещё две семьи (три человека) дали согласие на эвакуацию.

ИА REGNUM напоминает, что пятиэтажный дом был построен в 1963 году. Он состоит из трех подъездов и 60 квартир. В 2020 году здание было признано аварийным.

С 1 февраля 2022 года началась эвакуация жильцов в маневренный фонд, расположенный в жилом районе Суворовский. Ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ростовские власти приняли решение о внеочередном выделении средств из муниципальной казны на оценку выкупной стоимости квартир в аварийном доме.