Пекин, 2 февраля, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Китай продолжит исследовать полярные районы Луны и обдумывает возможность пилотируемой высадки на Луну в ближайшие пять лет, говорится в белой книге, сообщает агентство Синьхуа.

Путешествие на Луну

В белой книге, озаглавленной «Космическая программа Китая: перспектива на 2021 год», говорится, что Китай продолжит свои исследования и разработки «по плану высадки человека на Луну». Согласно документу, для поддержки исследования окололунного пространства будет разработан пилотируемый космический корабль нового поколения.

Это часть амбициозного плана страны по исследованию Луны после того, как ее лунные зонды сели на обратной стороне Луны в 2019 году и привезли лунные образцы на Землю в прошлом году, соответственно.

В ближайшие пять лет Китай планирует отправить на Луну еще два зонда для исследования ее полярных областей, где, как полагают, содержится водяной лед, особенно в глубоких постоянных тенях некоторых гор и кратеров.

Китай запустит лунный зонд «Чанъэ-6» для сбора и доставки образцов из полярных областей Луны, а также запустит «Чанъэ-7» для точной посадки в затененной области Луны, говорится в документе.

Кроме того, согласно документу, страна завершит исследования и разработки по ключевой технологии «Чанъэ-8» и продвинет строительство международной исследовательской станции на Луне в рамках глобального сотрудничества.

Программа является аналогом планов NASA по исследованию Луны «Артемида», которые направлены на то, чтобы вернуть астронавтов на Луну к 2024 году и обеспечить устойчивое присутствие людей на Луне и вокруг нее к 2028 году.