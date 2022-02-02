Дальнереченск, Приморский край, 2 февраля, 2022, 06:47 — ИА Регнум. В Дальнереченске завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, который обвиняется в причинении смерти своему ребёнку по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

(сс) jasongillman Ружье

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Установлено, что в апреле 2020 года мужчина нашел в лесу охотничье ружье и принёс его домой. Особо его не спрятал и допустил доступ к оружие своих детей. Через несколько дней он уехал с супругой из дома, где оставались дети 13 и девяти лет.

Сыновья нашли ружье с имевшимся в нём патроном. Играя с оружием, старший брат случайно нажал на спусковой крючок и нанес смертельное ранение младшему ребенку.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Анучинском районе во время охоты произошла трагедия — охотник застрелил приятеля.