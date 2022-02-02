Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал документ о внеочередном выделении средств из муниципальной казны на оценку выкупной стоимости квартир в аварийном доме, расположенном в переулке Кривошлыковском.

Rostov-gorod.ru Аварийный дом

«Ситуация действительно чрезвычайная. Эвакуация людей, внеочередное предоставление временного жилья — это стресс для жильцов аварийного дома, и мы понимаем чувства и эмоции горожан. Но мы делаем все возможное, чтобы не допустить жертв и в то же время оказать меры поддержки жильцам этого дома», — отметил ростовский сити-менеджер.

Оценку выкупной стоимости квартир планируется провести достаточно оперативно с участием независимых экспертов и по расценкам на неаварийное жильё в данном районе.

ИА REGNUM сообщало, что ситуацию вокруг расселения аварийного дома, в котором объявлен режим ЧС из-за угрозы обрушения, взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.