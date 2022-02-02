Пекин, , 06:18 — REGNUM Китай активно сотрудничал с международным космическим сообществом в течение последних пяти лет, добившись плодотворных результатов в области космической науки, техники и применения, передает агентство Синьхуа.

Тайфун в Китае NASA

Китай запустил проект лунной исследовательской станции с Россией и осуществил обширное международное сотрудничество в пилотируемых космических полетах, проектах по исследованию Луны, исследованиях Марса и других миссиях, сказал 28 января заместитель директора Национального космического управления Китая У Яньхуа на пресс-конференции, посвященной выпуску белой книги под названием «Космическая программа Китая: перспектива на 2021 год».

Чиновник также отметил подписание соглашения о создании спутниковой группировки дистанционного зондирования БРИКС, запуски китайско-французского океанографического спутника и китайско-итальянского экспериментального спутника для электромагнитного мониторинга. Китай также продвинул систему BeiDou в стандартных системах многих международных организаций в таких областях, как гражданская авиация и морские дела.

Для повышения потенциала международного сообщества в области предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий данные китайских спутников дистанционного зондирования «Gaofen-1» и «Gaofen-6» были предоставлены бесплатно 550 000 раз в 158 странах и регионах мира. Страна также предоставила данные метеорологических спутников «Fengyun» 121 стране и региону.