Пекин, , 06:13 — REGNUM Китай продолжит совершенствовать свою космическую инфраструктуру и интегрировать спутниковые технологии дистанционного зондирования, связи, навигации и позиционирования в ближайшие пять лет, говорится в белой книге, передает агентство Синьхуа.

Космос ESO/T. Preibisch

Информационный документ под названием «Космическая программа Китая: перспектива на 2021 год» был выпущен Информационной канцелярией Госсовета КНР. Согласно документу, Китай обновит свои услуги пространственной информации, включающие обширную связь, точное время и позиционирование, а также датчики всех измерений.

Китай разработает спутники для геостационарного микроволнового мониторинга, наблюдения за цветом океана нового типа, мониторинга углерода территориальной экосистемы и мониторинга атмосферной среды, говорится в документе.

Страна также разработает двухантенный интерферометрический радар X-диапазона с синтезированной апертурой (InSAR), спутниковые технологии мониторинга наземных водных ресурсов и другие спутниковые технологии для эффективного, всестороннего наблюдения Земли и сбора данных по всему миру, говорится в сообщении.

Китай построит сеть спутниковой связи с координацией на высоких и низких орбитах, протестирует новые спутники связи для коммерческого применения и создаст спутниковую систему ретрансляции данных второго поколения, говорится в сообщении.

Страна будет изучать и исследовать интеграцию навигации и связи, увеличение низкой орбиты и другие ключевые технологии для навигационной спутниковой системы BeiDou следующего поколения, а также разрабатывать более обширную, более интегрированную и более интеллектуальную национальную систему позиционирования, навигации и синхронизации, говорится в сообщении.