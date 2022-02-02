Кабул, , 06:05 — REGNUM ООН приветствует решение радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возобновить со 2 февраля занятия в государственных университетах Афганистана. Об этом февраля сообщила на своей странице в Twitter миссия организации в Кабуле.

Афганистан (сс) ArmyAmber

В представительстве отметили, что указанный шаг имеет важность для Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января издание Afghanistan International опубликовало статью о трех афганских студентках, которые после закрытия университетов в Афганистане отправились в отдаленные районы провинции Бадахшан для обучения девочек из беднейших семей.

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