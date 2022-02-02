Пекин, , 06:01 — REGNUM Китай призывает все страны работать сообща, чтобы создать глобальное сообщество с общим будущим в космическом пространстве, говорится в белой книге, опубликованной 28 января, передает агентство Синьхуа.

Луна Цитата из к/ф «Капли Луны». реж. Йорам Евер-Хадани. 2018. Израиль, Сербия

Документ под названием «Космическая программа Китая: перспектива на 2021 год» был опубликован Информационной канцелярией Госсовета КНР.

Впервые в белой книге по космической отрасли Китая выдвигается концепция сообщества с общим будущим для всего человечества в космическом пространстве, заявил представитель Национального космического управления Китая Сюй Хунлян на пресс-конференции после публикации документа.

Отмечая, что мирное исследование, освоение и использование космического пространства являются правами, которыми в равной степени пользуются все страны, в белой книге говорится, что Китай будет активно сотрудничать с другими странами в осуществлении международных космических обменов и сотрудничества, обеспечении космической безопасности и стремлении к долгосрочной устойчивости в деятельности, связанной с космическим пространством.

Китай будет более открытым и активным в расширении международного космического сотрудничества в ближайшие пять лет, более активно участвуя в глобальном управлении космическим пространством и внося больший вклад в области мониторинга и реагирования на объекты, сближающиеся с Землей, защиты планеты и управления космическим движением, заявил заместитель директора администрации У Яньхуа.

У также выделил проект строительства исследовательской станции на Луне, который будет совместно запущен Китаем и Россией.

«Это будет очень крупный и долгосрочный проект международного научного сотрудничества, и мы приглашаем все заинтересованные страны, организации, ученых и инженеров принять в нем участие», — сказал он.

Строительство международной лунной исследовательской станции предоставит возможности для перевозки международных полезных грузов и обмена данными научных исследований, добавил он.