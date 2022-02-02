Москва, 2 февраля, 2022, 06:00 — ИА Регнум. В среду, 2 февраля, в Москве будет облачно, небольшой снег, гололедица, температура воздуха −5… −3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

В ночь на 3 февраля в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха −8… −6 °C.

Ветер юго-западный, южный 5−10 м/с, ночью — переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −8… −3 °C днём. Ночью — −11… −6 °C.

В четверг, 3 февраля, днём в столице ожидается −6… −4 °C, по области −9… −4 °C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью в регионе ожидается −12… −7 °C.

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