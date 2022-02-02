Владивосток, , 06:08 — REGNUM Прокуратура Приморья начала проверку по фактам нарушений, допущенных в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе надзорного ведомства.

Дальневосточный гектар Надальнийвосток.рф

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На совещании при полпреде президента РФ в ДФО Юрии Трутневе в том числе говорили об обращениях, поступивших на «горячую линию» Минвостокразвития, о бездействии органов местного самоуправления и иных нарушениях при реализации программы «Дальневосточный гектар».

Прокурор края Сергей Столяров поручил территориальным прокурорам истребовать документы по каждому факту изъятия земельных участков, а также проверить соблюдение порядка и сроков рассмотрения всех обращений о предоставлении земельных участков в собственность.

При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с оформлением «дальневосточного гектара» в Приморье могут привести к лишению этих функций муниципалитетов. С затягиванием сроков по выдаче гектаров в собственность со стороны местных властей столкнулись заявители, сообщил 31 января Юрий Трутнев в ходе совещания во Владивостоке.