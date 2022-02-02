Пекин, , 05:57 — REGNUM Китайские ученые разработали два новых вещества, которые могут облегчить депрессию, но не вызывают нежелательного эффекта в виде галлюцинаций, сообщает агентство Синьхуа.

Галлюцинация Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США

Ученые из Центра передового опыта в области молекулярной клеточной науки при Китайской академии наук (CAS) и Шанхайского университета определили кристаллическую структуру псилоцибина, одобренного FDA прорывного антидепрессанта, когда он связан с рецепторами в мозге, называемыми серотонином 2А.

Затем они обнаружили ранее неизвестное место связывания псилоцибина и его рецепторов. Дальнейшее исследование показало, что новое связывание, регулируемое липидами и серотонином, связано с антидепрессивным путем, который не вызывает галлюцинаций, согласно исследованию, опубликованному 28 января в журнале Science.

Основываясь на молекулярном пути, исследователи разработали два новых соединения, действующих в основном на недавно найденное место связывания. В модельных тестах на мышах высокие дозы соединений не вызывали подергиваний головы, что долгое время считалось признаком галлюцинаций, и, согласно исследованию, сохраняли сходные антидепрессивные эффекты с психоделиками.

Ван Шен из CAS, возглавлявший исследование, сказал, что полученные результаты обеспечивают прочную основу для разработки безопасных и эффективных негаллюциногенных быстродействующих антидепрессантов.

«Соединения, описанные в этой работе, не являются одобренными лекарствами, и необходимы дальнейшие доклинические и клинические исследования для проверки их безопасности и антидепрессивного действия на людей», — добавил Ван.