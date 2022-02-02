Пекин, , 05:53 — REGNUM Первый китайский спутник для исследования солнечной энергии зафиксировал спектральную линию солнечного излучения, которая может непосредственно отражать характеристики солнечных извержений, сообщил представитель Национального космического управления Китая (CNSA), передает агентство Синьхуа.

Солнце NASA

Это был первый раз, когда мир увидел солнечную H-альфа спектральную линию на орбите, сказал директор Системы наблюдения Земли и Центра обработки данных при CNSA Чжао Цзянь на пресс-конференции в Пекине 28 января.

«Солнечная H-альфа спектральная линия раньше могла быть обнаружена только на Земле, но данные являются прерывистыми и нестабильными из-за атмосферных возмущений», — сказал Чжао, добавив, что эти нестабильные факторы могут быть устранены с помощью спутникового обнаружения на орбите.

Основываясь на наблюдениях и изображениях солнца со спутника с высоким разрешением, ученые могут более точно фиксировать изменения температуры и скорости в солнечной атмосфере во время солнечных извержений и предоставлять ключевые данные для изучения динамического процесса и физического механизма солнечных вспышек, объяснил Чжао.

Спутник «Сихэ», названный в честь богини солнца, создавшей календарь в древнекитайской мифологии, был запущен в космос в октябре прошлого года. По словам Чжао, после более чем трех месяцев испытаний и экспериментов на орбите спутник завершил более 40 технических проверок спутниковой платформы и более 290 раз запечатлел Солнце.

Он добавил, что множество технологических и научных достижений, достигнутых спутником, будут официально обнародованы позднее в этом году.