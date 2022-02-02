Буэнос-Айрес, 2 февраля, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Видеоблогера Эдуардо Мигель Престофелиппо был приговорён к месяцу тюрьмы судом Аргентины за травлю и дискриминацию первой леди страны Фабиолы Яньес. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба главы государства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

По данным прокуратуры, мужчина 29 лет организовал в социальной сети кампанию по подрыву авторитета и дискриминации первой леди Аргентины. В своих аккаунтах он совершал нападки на частную жизнь супруги президента, сопровождая их оскорбительными изображениями, не задумываясь о том, что своими действиями наносит вред репутации жертвы.

Суд Аргентины приговорил блогера к 30 суткам содержания под стражей, которые будут заменены на домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья Престофелиппо. Кроме того, блогер должен будет в течение года не приближаться к первой леди ближе, чем на 200 метров и оплатить судебные издержки супруги президента, понесённые ей во время процесса.

Также осуждённому предписывается пройти специальный курс, призванный научить его уважать женщин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Волгограде блогер избил бабушку и мать во время прямого эфира за сделанное ему замечание.