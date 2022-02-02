Томск, , 05:50 — REGNUM Уголовное дело по факту незаконного лишения свободы малолетнего ребёнка (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ) возбуждено в Томске. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Томской области.

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По предварительным данным, днём 31 января неизвестный в одном из районов Томска встретил девочку, идущую домой из школы. Злоумышленник предложил показать ей щенков и повёл в сторону заброшенного дома.

Школьница отказалась идти в заброшенный дом и закричала. Мужчина схватил её за ручку рюкзака и стал удерживать. Девочка закричала ещё громче, тогда неизвестный скрылся с места происшествия.

Ребёнок вернулся домой и рассказал о произошедшем. Родители обратились в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае к длительному сроку лишения свободы приговорён педофил.

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