Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастыркин взял на контроль расселение жильцов аварийного дома, расположенного в переулке Кривошлыковском в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

Жильцы выступают против эвакуации, решение о которой принято в связи с угрозой для жизни и здоровья граждан. Люди черед суд пытались доказать, что их дом подлежит ремонту. Однако в начале 2022 года в доме был объявлен режим ЧС.

Руководителю донского управления СК России Аслану Хуаде поручено доложить о ситуации.

ИА REGNUM сообщало, что власти Ростова-на-Дону предупредили о начале эвакуации 110 жильцов аварийного дома 1 февраля. За отказ предусмотрено административное наказание. Решение о срочных мерах принято в связи с активной динамикой расхождения трещин в стенах дома в районе установленных маячков. Специалисты считают, что здание может рухнуть вместе с жильцами в любой момент.