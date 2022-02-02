Чжэнчжоу, Китай, 2 февраля, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Университет Пиндиншань в провинции Хэнань в центральном Китае обнаружил более 1000 керамических мячей, использовавшихся в игре в мяч, похожей на гольф, в древнем Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Василий Иванов ИА REGNUM Фердинанд Прайс (1882–1943). Гольф

Университет сделал это открытие, разбирая свою коллекцию керамики, а также обнаружив несколько шаровых форм и заготовок керамических шариков. Эти реликвии связаны с древней игрой, которая по-китайски называется «Чуйвань». Она имеет ряд общих черт с современным гольфом, таких как забивание мячей в лунки с помощью палок, и поэтому широко известна как древний «китайский гольф».

Большинство шариковых реликвий имеют диаметр около 5 сантиметров, и сделаны они из керамики или фарфора. Некоторые украшены ямочками, схожими с теми, что есть на современных мячах для гольфа.

Реликвии могут быть датированы еще династией Тан (618−907), причем более 1800 таких шаров были изготовлены в династиях Тан, Сун и Юань. В основном они были обнаружены в древних городских печах для изготовления фарфора.

«Это первый случай, когда Китай обнаружил так много мячей Чуйвань, что дает важные справочные материалы для изучения происхождения и развития игры в мяч», — сказал сотрудник научно-исследовательского института центра развития спортивной культуры при Главном управлении спорта Китая Цуй Лэцюань.

Расположенный между двумя древними столицами Лояном и Кайфэном, район Пиндиншань в древние времена мог похвастаться высокоразвитой фарфоровой промышленностью. Вероятно, это была крупная производственная база для мячиков Чуйвань, сказал Цуй.

Преобладающий в династиях Юань, Мин и Цин (1271−1911), Чуйвань, как полагают, произошел от «Будацю», игры, похожей на поло, восходящей к династии Тан.