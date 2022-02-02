Петропавловск-Камчатский, 2 февраля, 2022, 05:47 — ИА Регнум. В горных районах Камчатки объявлена повышенная опасность схода лавин. Об этом 2 февраля сообщает Камчатский противолавинный центр.

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Камчатский противолавинный центр «С 3 по 5 февраля включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского района, особенно в бассейне реки Паратунка, на территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов».

По данным центра, лавинная опасность также распространяется на склоны вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский. Также следует воздержаться от посещения и районов вулканов Ключевской группы.

Отмечается, что потенциально лавиноопасными с момента образования постоянного снежного покрова являются все горные территории Камчатского края.

Уже вторую неделю Камчатка находится в зоне влияния циклона, который принёс в ряд районов полуострова сильный ветер (с порывами до штормового), снег и метель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском из-за неблагоприятных погодных условий — мокрого снега, порывистого ветра и метели — в школах отменили занятия для второй смены.