Волгоград, 2 февраля, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Суд по интеллектуальным правам 28 февраля 2022 года начнёт рассматривать спор внука знаменитого скульптора Евгения Вучетича, названного в честь деда, и Роспатента. Истец пытается оспорить регистрацию в качестве товарного знака образа скульптуры «Родина-мать зовет!», установленной на Мамаевом кургане в Волгограде. Вучетич не согласен с тем, что пять лет назад знак был зарегистрирован за государственным музеем-заповедником «Сталинградская битва» для ряда товаров и услуг, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Родина-мать. Сталинград (Волгоград)

Исковое заявление, в котором оспаривается решение Роспатента, было подано 20 января 2022 года, а 27 января дело приняла судья Пашкова. Истец Евгений Вучетич требует признать решение Роспатента о регистрации товарного знака по свидетельству РФ №616 758 не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ и признать недействительной правовую охрану этого товарного знака в течение всего срока действия исключительного права на него.

Упомянутое в деле свидетельство было оформлено за музеем-заповедником «Сталинградская битва» 22 мая 2017 года, а срок действия регистрации истекает 17 июня 2026 года.

На сайте учреждения уточняется, что физическим и юридическим лицам могут быть переданы «права на использование изображений объектов культурного наследия в коммерческих и рекламных целях на договорной основе за плату».

Напомним, скульптура «Родина-мать зовёт!» является частью памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», установленного на Мамаевом кургане в Волгограде.