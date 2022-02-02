Пекин, 2 февраля, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Китайские и зарубежные исследователи впервые оценили глобальные темпы химического выветривания под ледниками, выявив временные и пространственные изменения и механизмы влияния, сообщает агентство Синьхуа.

Michaelmode Ледник

Химическое выветривание, также известное как разложение или распад, представляет собой разрушение породы химическими механизмами, и оно обычно изменяет химический состав породы путем карбонизации, гидратации, гидролиза или окисления.

Исследователи из Северо-Западного университета, Китайской Академии наук и Университета штата Пенсильвания собрали данные о концентрации катионов в 5465 образцах стока с 77 ледников по всему миру и оценили показатели денудации катионов (CDR) в 10 регионах глобальных ледников и Арктических и антарктических покровах.

Они показали, что глобальные темпы химического выветривания под ледниками в три раза выше, чем два десятилетия назад, до 10 раз выше, чем у водосборов ледяного покрова, до 50 раз выше, чем у всего ледяного покрова, и в четыре раза выше, чем у основных неледниковых речных отложений, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications.

В исследовании подчеркивалось, что темпы химического выветривания ледников положительно коррелируют с температурой воздуха, осадками и объемом стока, в то время как обратно коррелируют с широтой, предполагая, что выход химического выветривания ледников, вероятно, увеличится в будущем, и это может стать все более важным для региональных биогеохимических циклов.