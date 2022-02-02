Эр-Рияд, , 05:33 — REGNUM В общей сложности $6,4 млрд намерена выделить Саудовская Аравия на развитие технологий будущего. Об этом заявил министр связи и информационных технологий королевства Абдалла ас-Саваха 1 февраля в ходе открытия международной конференции LEAP в Эр-Рияде.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, нефтяная государственная корпорация Aramco собирается вложить $1 млрд в развитие стартапов, связанных с разработкой подобных технологий. Еще $1 млрд выделит телекоммуникационная компания Saudi Telecom на создание инфраструктуры подводных кабелей и центров обработки информации.

Кроме того, государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и филиал китайского онлайн-гиганта Alibaba заключили соглашение о партнерстве в технической сфере на сумму в $2 млрд. Власти королевства также решили выделить $1,4 млрд на поддержку предпринимательства и фондов, занимающихся созданием на цифровых продуктов.

Помимо этого, на побережье Красного моря Эр-Риад реализует проект футуристического мегаполиса NEOM стоимостью $1 млрд. Он предполагает создание метавселенной по обслуживанию пользователей, а также платформы по защите персональных данных.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Саудовская Аравия и Оман заключили несколько сделок, общая стоимость которых составляет $30 млрд.

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