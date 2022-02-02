Калининград, 2 февраля, 2022, 05:32 — ИА Регнум. В Калининграде состоялся митинг, посвящённый 77-й годовщине подвига легендарного советского подводника Александра Маринеско, в результате «атаки века» потопившего 30 января 1945 года судно «Вильгельм Густлофф» военно-морских сил нацистской Германии. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба Западного военного округа на сайте Минобороны РФ.

Марина Каширская ИА REGNUM Памятник Герою Советского Союза Александру Маринеско

Почтить подвиг «подводника №1» и его боевых товарищей на набережную Нижнего озера у памятника Героя Советского Союза Маринеско пришли представители командования Балтийским флотом, ветераны и неравнодушные жители Калининграда. Из Санкт-Петербурга приехали внучка героя Валентина Маринеско и его правнуки — Тимофей и Анжелика. На памятном митинге выступил глава Калининградской региональной общественной организации «Ветераны-подводники» вице-адмирал в отставке Николай Хромов.

Николай Хромов «Несмотря на сильный шторм и обледенение, наши моряки смогли тремя торпедами потопить немецкое судно. Действия командира С-13 до сих пор по праву называют «атакой века».

После выступлений участников митинга и возложения цветов к памятнику, в честь командира подводной лодки С-13 состоялся 13-километровый забег.

Александр Маринеско (1913−1963) — командир Краснознамённой подводной лодки С-13 бригады подводных лодок Балтийского флота, капитан третьего ранга, Герой Советского Союза. 30 января 1945 года потопил плавбазу 2-й учебной дивизии подводных лодок военного флота Германии (бывший лайнер) «Вильгельм Густлофф».