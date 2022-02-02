Нью-Йорк, США, 2 февраля 2022, 05:28 — REGNUM Острая словесная перепалка между постоянными представителями России Василием Небензей и США Линдой Томас-Гринфилд произошла в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Утверждается, что негодование Небензи вызвали слова американской коллеги, что Москва якобы пытается выставить Украину и страны Запада виновниками происходящего, чтобы якобы получить повод для вторжения на украинскую территорию. Российский дипломат заявил, что Вашингтон сам провоцирует обострение обстановки из-за постоянных обвинений в адрес России.
«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», — цитирует газета слова Небензи.
Также российский дипломат обвинил западные страны в поддержке нацистов в Восточной Европе. По его словам, Вашингтон способствовал к приходу к власти в граничащих с Россией странах «чистых нацистов», а также реабилитации коллаборационистов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что тема гарантий безопасности, поднятая Москвой, не сводится к ситуации на Украине. По его словам, российские предложения были гораздо шире украинского вопроса.
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