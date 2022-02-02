Нью-Йорк, США, , 05:28 — REGNUM Острая словесная перепалка между постоянными представителями России Василием Небензей и США Линдой Томас-Гринфилд произошла в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Утверждается, что негодование Небензи вызвали слова американской коллеги, что Москва якобы пытается выставить Украину и страны Запада виновниками происходящего, чтобы якобы получить повод для вторжения на украинскую территорию. Российский дипломат заявил, что Вашингтон сам провоцирует обострение обстановки из-за постоянных обвинений в адрес России.

«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», — цитирует газета слова Небензи.

Также российский дипломат обвинил западные страны в поддержке нацистов в Восточной Европе. По его словам, Вашингтон способствовал к приходу к власти в граничащих с Россией странах «чистых нацистов», а также реабилитации коллаборационистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что тема гарантий безопасности, поднятая Москвой, не сводится к ситуации на Украине. По его словам, российские предложения были гораздо шире украинского вопроса.

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