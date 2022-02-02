Хасанский район, Приморский край, , 05:30 — REGNUM Приморская транспортная прокуратура начала проверку в связи с затоплением в морском порту Зарубино рыболовного судна «Акванавт», сообщили кореспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Борт судна Иван Шилов © ИА REGNUM

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Происшествие случилось в 09:12 по местному времени у причала порта. Предполагается, что при выгрузке продукции судно получило резкий крен на левый борт и начало тонуть с дифферентом на нос.

На место происшествия выехал транспортный прокурор, работают спасательные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, на затонувшем 2 февраля краболове «Акванавт» есть погибший.