Новосибирск, , 05:28 — REGNUM В Новосибирске сегодня днём, 2 февраля, ожидается −6…−8 °С, ветер южный 3−8 м/с, на дорогах гололедица. Таков прогноз синоптиков.

Мороз Publicdomainpictures.net

Ночью 3 февраля будет уже −12…−14 °С, небольшой снег; днём −8…−10 °С, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

В пятницу, 4 февраля, ночью похолодает до −14…−16 °С, в пригороде до — 22 °C; днём −8…−10 °С.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города просят новосибирцев сообщать о возникновении чрезвычайных ситуаций.