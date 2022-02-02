Северо-Курильск, Сахалинская область, , 05:10 — REGNUM Выброс газа и пепла на высоту 4700 метров зафиксировали вулканологи на вулкане Чикурачки, расположенном на острове Парамушир в Сахалинской области. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Вулкан Иван Шилов © ИА REGNUM

Высота вулканического облака составляет от 4000 до 4700 метров. Пепловый шлейф наблюдается на высоте трёх километров, он растянулся на 110 км от вулкана в юго-восточном направлении. Для авиации установлен оранжевый код опасности, что означает повышенную активность вулкана с высокой вероятностью извержения.

Вулкан Чикурачки расположен в северной части хребта Карпинского на острове Паоамушир Большой Курильской гряды. Высота вулкана составляет 1 816 м, это высочайшая точка острова. Город Северо-Курильск расположен в 60 км на юг от вулкана.

По данным ГУ МЧС по региону, пеплопад в Северо-Курильске не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения отсутствует.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выбросе пепла вулканом Чикурачки на высоту три километра.

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