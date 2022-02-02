Северо-Курильск, Сахалинская область, 2 февраля, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Выброс газа и пепла на высоту 4700 метров зафиксировали вулканологи на вулкане Чикурачки, расположенном на острове Парамушир в Сахалинской области. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Высота вулканического облака составляет от 4000 до 4700 метров. Пепловый шлейф наблюдается на высоте трёх километров, он растянулся на 110 км от вулкана в юго-восточном направлении. Для авиации установлен оранжевый код опасности, что означает повышенную активность вулкана с высокой вероятностью извержения.

Вулкан Чикурачки расположен в северной части хребта Карпинского на острове Паоамушир Большой Курильской гряды. Высота вулкана составляет 1 816 м, это высочайшая точка острова. Город Северо-Курильск расположен в 60 км на юг от вулкана.

По данным ГУ МЧС по региону, пеплопад в Северо-Курильске не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения отсутствует.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выбросе пепла вулканом Чикурачки на высоту три километра.