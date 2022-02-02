Хабаровск, , 05:19 — REGNUM В Хабаровске на газовой станции голубым топливом заправились 2 февраля первые автомобили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Заправка автобуса газом Наталья Стрельцова © ИА EGNUM

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В январе на станции проводились отладки систем. Всё работает исправно.

Станция с помощью мобильных заправок обеспечивает экологическим топливом 172 автобуса (всего в городе 189 таких машин). Этот способ заправки востребован у перевозчиков — газовозы могут приезжать на территории предприятий и заправлять технику без очередей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в 2021 году ввели в эксплуатацию восемь газовых автозаправочных комплексов.