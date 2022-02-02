Новосибирск, , 05:09 — REGNUM В Новосибирске на сегодняшний день зарегистрировано 4300 общественных организаций. Это в 100 раз больше, чем в 1993 году (44 НКО). Об этом сообщили в управлении общественных связей мэрии города.

НКО Tambov.gov.ru

В управлении уточнили, что доля горожан, вовлечённых в некоммерческий сектор, выросла с 6% в 2014 году до 15% в 2021 году.

Ежегодно из бюджета на поддержку общественных инициатив выделяют от 15 до 20 млн рублей. Помощь получают более 600 НКО. По объему поддержки общественных инициатив город входит в пятерку муниципалитетов-лидеров России.