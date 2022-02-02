Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Запрос на одобрение собственной вакцины от COVID-19 для применения среди детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет был подан в США американской фармацевтической компанией Pfizer. Об этом 1 февраля организация сообщила на своем сайте.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

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Пакет документов направили в Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA). В заявление Pfizer отмечается, что для достижения «высокого уровня защиты» от COVID-19 дети должны получать три дозы вакцины. Вместе с тем в организации отметили, что согласование первых двух прививок позволит начать полноценную вакцинацию в указанной возрастной категории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание The Washington Post распространило информацию о том, что вакцина Pfizer/BioNTech для детей младше пяти лет может появиться уже к концу февраля 2022 года.

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