Хасанский район, Приморский край, 2 февраля, 2022, 05:11 — ИА Регнум. На затонувшем 2 февраля краболове «Акванавт» в порту Зарубино в Хасанском районе есть погибший, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Цитата из х/ф «Капитан Пилигрима». Реж. Андрей Праченко. 1986. СССР Затонувшее судно

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Погиб один из членов экипажа — старший механик Игорь Сомин, тело уже достали на поверхность. Капитан «Акванавта» Евгений Омельченко с переохлаждением доставлен в больницу Зарубино.

На борту находится 18 тонн топлива. Его розлива не наблюдается. Установлены боновые заграждения.

Как сообщало ИА REGNUM, краболовное судно «Акванавт» затонуло 2 февраля у причала порта Зарубино в Приморье.