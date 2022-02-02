Владивосток, , 04:53 — REGNUM Краболовное судно «Акванавт» затонуло у причала порта Зарубино в Приморском крае. Об этом 2 февраля сообщил журналистам глава приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» Иван Агаревский.

Краболовное судно Kremlin.ru

Уточняется, что судно подошло к причалу Зарубинской базы флота около 08:00 по местному времени с уже заметным креном и стало уходить под воду возле пирса. Информация по пострадавшим уточняется. По некоторым данным, в трюме судна мог находиться старший механик.

Часть краболова осталась над водой. В настоящее время на месте происшествия работает водолаз, идёт обследование судна. Разлива топлива на месте затопления не произошло.

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