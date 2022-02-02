Тбилиси, 2 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Лидер грузинской оппозиции Ника Мелия выразил своё возмущение отсутствием грузинского флага во время так называемой «выставки дружественных танков» в Верховной раде Украины, сообщает 1 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузинский флаг

«На заседании Верховной рады украинцы благодарили своих друзей за поддержку! Как мог грузинский режим умудриться, что здесь нет нашего флага с пятью крестами?! Беспринципный и трусливый друг Западу не нужен! Мир меняется — формируются новые сильные демократические блоки. Почему мы ничего не слышали о шансах Грузии оказаться в очень полезном британско-польско-украинском союзе?! Похищенное у нас государство вредит нам не только внутри страны и не только в настоящее время и отнимает у нас шансы!», — заявил Мелия.

Напомним, что 1 февраля в украинской Верховной раде были выставлены флаги тех стран, которые помогают Украине «сдерживать российскую агрессию».