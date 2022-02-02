Красноярск, , 04:34 — REGNUM В среду, 2 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −12… −9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск Votpusk.ru

В 08:20 на Театральной площади было — 20 °C.

Ночью со 2 на 3 февраля ожидается до −23… −21 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость ветра переменных направлений 2−7 м/с. Давление — 750 мм рт. ст.

В четверг, 3 февраля, в Красноярске до −13… −10 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью — до −21… −17 °C.

В пятницу, 4 февраля, в Красноярске ожидается до −11… −8 °C днём и до −13… −11 °C ночью. Облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 2 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве сохраняется морозная погода, температура воздуха ночью местами до −35… −30 °C.

2−4 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ, режим «чёрного неба») действует в городах Красноярске, Назарово и Минусинске до 19:00 (местное время) 3 февраля.

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