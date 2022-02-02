Москва, 2 февраля, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Штраф за граждан России, осуждённых за сбор жуков на Шри-Ланке, заплатит фонд миллиардера узбекского происхождения Фаттаха Шодиева. Такое заявление сделала 1 февраля официальный представитель МИМД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова выразила благодарность посольству России в Коломбо, послу Юрию Материю и меценату Фаттаху Шодиеву за благополучное завершение «невероятной истории», произошедшей на Шри-Ланке с российским гражданами.

«Было всё в этой истории: и абсурдность, с точки зрения не знающих местные законы, обвинений, и невероятные сложности всего судебного процесса, в том числе из-за ковидных ограничений, и борьба адвокатов, и поддержка дипломатов, и внимание СМИ (со знанием дела и без), и финансовая помощь мецената в оплате огромного штрафа», — отметила официальный представитель МИД России.

Захарова поздравила сограждан с освобождением и возвращением на Родину. По данным МИД России, сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко и его друзья Николай Килафян и Артем Рябов уже вернулись в Россию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что трёх граждан России суд на Шри-Ланке приговорил к штрафу размером три миллиона рублей за несанкционированный сбор жуков. В случае неуплаты штрафа осуждённые российские граждане могли быть помещены под арест.