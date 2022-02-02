Владивосток, 2 февраля, 2022, 04:37 — ИА Регнум. В Приморье в 2021 году произошло более 11 тыс. пожаров (рост на 9,8%), погибли 146 жителей (рост на 5,8%), травмировано 112 человек (рост на 7,7%), спасли 431 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Владивостока.

34.mchs.gov.ru Пожар

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В столице Приморья только за январь зафиксировано 140 пожаров.

С начала 2022 года в крае случилось уже 613 пожаров, погибли 14 человек (в январе 2021 года — 24), спасено 44 приморца.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 января в в Большом Камне случился пожар в хостеле.