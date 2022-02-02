Биробиджан, 2 февраля, 2022, 04:33 — ИА Регнум. В Еврейской АО намерены создать сеть вертолётных площадок для санавиации, построить гаражи для «скорых» и повысить уровень финансирования учреждений здравоохранения. Такое решение было принято на совещании в региональном правительстве с участием главы Минвостокразвития Алексеем Чекунковым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Перечисленные меры станут первыми шагами на пути к стабилизации ситуации в областном здравоохранении, подчеркнули в профильном министерстве. Вопрос по дополнительному финансированию больниц ЕАО в ближайшее время рассмотрит президиум правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. С её одобрения система здравоохранения автономии, возможно, получит дополнительные средства в виде субсидий. Финансирование позволит достроить и отремонтировать больницы, оснастить их и организовать подготовку и привлечение медработников в ЕАО.

«До сих пор не удается закрыть кадровую брешь, которая нам досталась. Кроме того, требуется решить ряд вопросов, связанных со строительством новых медучреждений, развитием материально-технической базой здравоохранения, с работой центра медицины катастроф, обеспечив доставку пациентов по максимально короткому маршруту в сжатые сроки. Нужно решать проблемы, связанные с оказанием дополнительной помощи, привлечением высококвалифицированных специалистов. На это требуются серьезные денежные средства, а также изменения в системе оплаты труда, позволяющие привлечь профессионалов, закрепить их на территории», — охарактеризовал ситуацию в здравоохранении Еврейской автономии губернатор Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с оказанием медицинской помощи жителям Еврейской автономной области катастрофическая. Долги главной региональной больницы достигли 270 млн рублей. В сосудистом центре отсутствуют основные препараты, необходимые для лечения профильных заболеваний, а торжественно закупленный ангиограф простаивает без расходных материалов. В роддоме нет неонатологов и некому принимать роды, а из хирургии уволились все хирурги. Врачи жалуются на низкие зарплаты и слишком высокую нагрузку из-за нехватки медицинских кадров.