Владивосток, , 04:28 — REGNUM В Приморье в день «шести двоек» в феврале состоится 76 свадеб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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В ЗАГСах пошли навстречу пожеланиям новобрачных и принимали заявления на регистрацию брака именно на 22.02.2022.

«Из 76 пар молодоженов, 44 выбрали торжественную регистрацию. Больше всего семей в этот день будет создано в Находке, там подано 12 заявлений, в Уссурийске — десять, во Владивостоке — девять, в Черниговском районе — пять, а в Надеждинском и Ханкайском районах — по четыре свадьбы», — отметили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ЗАГСы Ростовской области готовятся к наплыву молодожёнов, которые выбрали датой регистрации брака 22 февраля 2022 года.