Мехико, , 04:17 — REGNUM В западном мексиканском штате Мичоакан в результате столкновений с протестующими учителями в районе Кальцонцин пострадали не менее 15 бойцов Нацгвардии и полицейских. Об этом 1 февраля сообщает агентство Quadratin.

Давид Сикейрос. От Мексики до Чили Albustan

По его данным, силовики предприняли попытку освободить железнодорожные пути, ранее заблокированные протестующими, добивающимися от государства погашения задолженностей по заработной плате. Часть наиболее агрессивных манифестантов забросала сотрудников правоохранительных органов камнями и палками.

Железнодорожные пути в штате Мичоакан блокируются членами Национального профсоюза работников сферы образования уже длительное время, ещё с конца 2021 года, а ущерб от этих действий к настоящему времени превышает $150 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мексике убит журналист издания Monitor Michoacán.

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