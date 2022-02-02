Тбилиси, 2 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Грузинские армрестлеры вышли на акцию протеста перед зданием министерства культуры, спорта и молодёжной политики Грузии, сообщает 1 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Цитата из к/ф «Изо всех сил». Реж. Менахем Голан. 1987. США Армрестлинг

В прошлом году перед зданием министерства систематически проводили акции протеста грузинские армрестлеры-инвалиды. Сейчас к ним присоединились члены сборной Грузии по армрестлингу. Спортсмены требуют выполнения обещаний, данных им министром Теей Цулукиани. Армрестлеры также потребовали отставки президента Федерации армрестлинга Грузии Сосо Джачвлиани, которого обвиняют в коррупции и хищении средств.

Сама министр Цулукиани не захотела встретится с возмущёнными спортсменами и направила к ним своего заместителя, который провёл встречу с армрестлерами за закрытыми дверями.

Напомним, что грузинский армрестлинг сотрясают постоянные скандалы. В прошлом году был отменён чемпионат мира в Батуми. Федерация армрестлинга Грузии была отстранена от участия в международных соревнованиях.