Вашингтон, 2 февраля, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось укрепление японо-американского альянса и ситуация вокруг Украины, провели глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба японского внешнеполитического ведомства.

Aimaimyi Флаги США и Японии

Глава МИД Японии и госсекретарь США подняли в разговоре тему ядерных и ракетных испытаний КНДР. Хаяси и Блинкен выразили серьёзную обеспокоенность пусками баллистических ракет, осуществлёнными в январе Северной Кореей. Главы внешнеполитических ведомств США и Японии придерживаются единого мнения о том, что подобные действия КНДР являются угрозой миру и стабильности как в регионе, так и для всего международного сообщества.

«Стороны также договорились о тесной координации между Японией и США, а также между Японией, США и Южной Кореей с целью полной денуклеаризации Северной Кореи в соответствии с положениями резолюций Совета безопасности ООН», — сказано в заявлении пресс-службы МИД Японии.

Министры подчеркнули важность укрепления японо-американского альянса и средств сдерживания на фоне вызовов безопасности и связанной с этим растущей напряжённости ситуации в регионе.

Кроме того, Хаяси и Блинкен указали на обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украины и выразили готовность поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также продолжать тесное взаимодействие по данной проблеме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден планирует совершить визит в Японию во второй половине мая.