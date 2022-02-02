Кабул, , 04:07 — REGNUM Афганское радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначило двух женщин на руководящие должности в Афганистане впервые после прихода к власти, заявил замглавы министерства информации Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Распоряжением главы временного кабмина доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома «Малалай» — единственного акушерско-гинекологического учреждения подобного рода во всей стране», — заявил он.

Еще одну женщину назначили главой гинекологической больницы в Кабуле, в квартале Шахрара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что отмена санкций против республики будет зависеть от действий пришедшего к власти в стране радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, создание инклюзивного правительства и борьба с терроризмом и наркотрафиком могут свидетельствовать о правильной политике исламистов.