Москва, 2 февраля, 2022, 04:08 — ИА Регнум. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков 1 февраля провёл рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем — стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и пути его активизации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Minvr.gov.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

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«В последние два года двусторонние контакты были скованы сложной эпидемиологической обстановкой. Это повлияло на торгово-экономические отношения Дальнего Востока России с КНДР. Перед нами стоит задача развивать сотрудничество в условиях новых вызовов», — сказал Чекунков.

Отмечается, что в 2020 году товарооборот ДФО с КНДР насчитывал 14,7 млн долларов США. По итогам 11 месяцев 2021 года он составил лишь 40 тыс. долларов. Товарооборот упал в 367 раз.

Стороны высказались за поэтапное восстановление торгово-экономических связей с учётом специфики эпидемиологической обстановки. Алексей Чекунков отметил важность применения профилактических мер для обеспечения инфекционной безопасности трансграничных контактов.

Син Хон Чхоль выразил уверенность, что дружественные отношения между двумя странами сохранятся и в дальнейшем продолжат развиваться.

Алексей Чекунков пригласил корейскую делегацию принять участие в Восточном экономическом форуме-2022 во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса и жесткого карантина, введенного властями КНДР, внешняя торговля Северной Кореи сократилась в пять-семь раз, заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал данные Главного таможенного управления Китая, согласно которым в 2021 году объём торговли КНДР и Китая сократился на 41%.